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Новости > Почти половина украинских детей из-за войны вынуждены учиться за границей

Почти половина украинских детей из-за войны вынуждены учиться за границей

Агата Кловская
20.12.22 11:44
57
Почти половина украинских детей из-за войны вынуждены учиться за границей

Главное: В настоящее время 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы. Из этого числа 90% перемещенных составляют женщины и дети.

Детали: Практически 2,25 млн украинских детей по состоянию на начало этого учебного года были интегрированы в образовательные учреждения стран Евросоюза. Это практически 43% от их общего числа. Об этом сообщила член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно в ходе дискуссии в понедельник, 19 декабря.

«По состоянию на сентябрь 2022 года приблизительно 2,25 млн украинских детей было интегрировано в образовательные учреждения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 года всего в украинских школах и детских садах училось 5,4 млн детей, из них — чуть больше миллиона в детсадах, а все остальные — в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украины», — отметила она.

По ее словам, в настоящее время 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы. Из этого числа 90% перемещенных составляют женщины и дети.

Сахно уточнила, что 6,5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), из них половина получила официальный статус ВПЛ, и этот показатель почти не менялся с марта.

Кроме того, 40% ВПЛ имеют работу по состоянию на декабрь 2022 года, добавила представитель ЦЭС.

В тему: Жертвами войны в Украине стали уже 447 детей.

Тэги: Евросоюз, общество, дети, образование, война в Украине

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