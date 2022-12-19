В Киево-Печерской лавре открылась Никольская ярмарка

Главное: В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка «Никольская», которая традиционно проходит во время Рождественского поста и приурочена к празднованию дня памяти святого Николая Чудотворца.

Детали: Выставка-ярмарка продлится до 25 декабря, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Киево-Печерской лавры.

На выставке гости могут приобрести то, что производится в монастырских обителях УПЦ. В ассортименте церковная утварь и предметы, иконы, духовная литература, хлебобулочные изделия, лечебные травяные сборы, монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Также можно подать записки о здравии и упокоении родных и близких в православные храмы и монастыри.

Режим работы — с 9.00 до 19.00 (вход свободный), расположение — на территории монастыря.

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