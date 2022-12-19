Байден все еще не хочет ехать в Киев

Главное: Джо Байден в Киев не приедет. Пока нет таких планов.

Детали: Президент США Джо Байден не хочет ехать в Украину. Об этом сообщает издание Politico.

Информируется, что сейчас, пока что, у главы государства нет планов посещать Киев, в основном из-за угроз безопасности.

В публикации сказано, что в США и Украине «растет беспокойство по поводу того, чего ожидать в следующей фазе войны».

Отмечается: «Холодная зима замедлила боевые действия, которые превратились в окопную войну в стиле Первой мировой войны, но украинские Военные чиновники на этой неделе предупредили, что недавние перемещения российских войск и танков могут сигнализировать о новом крупном наступлении в ближайшие недели, возможно, даже на Киев».

Источники в Белом доме говорят, что Джо Байдену необходимо будет лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс поддержки Украины.

В тему: Байден заверил, что солдат США в Украине не будет.