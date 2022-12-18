Священник УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх

Главное: Страх — чувство, по сути, не христианское, являющееся фактически индикатором нашего маловерия.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Если бы мы действительно убоялись Бога, то все остальные страхи отступили бы сами собой. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что страх Божий никак не связан с паникой, безнадегой или другими подобными им проявлениями маловерия. Страх Божий является проявлением любви, когда мы стремимся делать всё, дабы быть как можно ближе к любимому Господу и опасаемся всякого действия или мысли, удаляющих нас от Него», — отметил священник.

Он объяснил, что человек часто ищет каких-то гарантий, но в критической ситуации важно быть способным довериться Богу.

«Сегодняшние обстоятельства многих людей поставили в такие обстоятельства, когда приходится принимать важные, иногда и судьбоносные решения, не имея никаких гарантий будущего. Это момент острой ответственности за собственную жизнь и жизнь наших родных, и последствия не обязательно будут приятными. Однако лежащий впереди путь всё же придется пройти, а вот качество, внутренняя уверенность при его прохождении зависят уже от нас самих», — поделился священник.

Протоиерей Владимир подчеркнул, что «если научимся полагаться на Божью волю, то однозначно будет легче, если нет — то так и будем жаться „к стенке“, неуверенно проползая каждый шаг».

«В качестве обнадеживающего наставления стоит вспомнить слова прп. Паисия Святогорца, говорившего, что за умение полагаться на Господа Он сам поправит наш путь, даже если предшествующие ему решения были неверными», — подытожил священник.

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