В столичном Варваринском храме верующие УПЦ празднуют престольный праздник

Главное: В столице Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь великомученицы Варвары, который находится на территории Киевской областной клинической больницы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили епископы Украинской Православной Церкви, духовенство храма и гости в сане.

После чтения святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве с проповедью.

За Литургией помолились о мире на украинской земле; о избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерявших дома; о благословении Божьем людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. Предстоятель попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома.

Предстоятель поздравил прихожан с престольным праздником и благословил верующих.

***Свято-Варваринский храм на территории Киевской областной клинической больницы построен недавно. Блаженнейший Митрополит Владимир освятил камень под строительство нового храма 17 декабря 2008 года. Через девять лет завершились работы по росписи церкви и в день престольного праздника, 17 декабря 2017 года, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Великое освящение храма.

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