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Новости > Священник УПЦ: Юмористы «95 квартала» богохульным роликом унизили каждого верующего

Священник УПЦ: Юмористы «95 квартала» богохульным роликом унизили каждого верующего

Александра Кудрявцева
17.12.22 13:30
229
Священник УПЦ: Юмористы «95 квартала» богохульным роликом унизили каждого верующего

Главное: Комики «95 квартала» оскорбили и унизили каждого верующего христианина.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом протоиерей Александр Клименко заявил на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

«Мы все помним первые месяцы войны, когда всем нам было очень тяжело, и все помнят, как мы помогали нуждающимся, а нам помогали христианские организации в Европе. <...> В этом плане мне интересно, как ситуация с „95 кварталом“ скажется на имидже Украины, которую поддерживали и поддерживают многие христианские общины из-за границы — это и немецкие католики, и протестанты», — отметил священник.

«К нашим беженцам, которых много сейчас за границей, относятся как к людям, объединенным одной религиозной традицией. Нас принимают, помогают, дают возможность безвозмездно жить, видя нашу беду, то, что мы страдаем от объявленной нам войны. А тут вдруг показывают, как аффилированная с высшим руководством страны юмористическая передача унижает каждого христианина — и живущего в США, и того, кто живет в других странах. Против каждого из них эти два человека из 95 квартала пошли буром и сказали: ваша вера — это то, что мы можем высмеять», — добавил отец Александр.

Священник обратил внимание, что такая политика государства в отношении Церквей — нонсенс для европейцев.

«Для европейского мира последнего столетия это нонсенс, это что-то незнакомое. Ни в юридическом плане, ни в государственно-религиозных отношениях. Мы понимаем, что это могло быть только в тоталитарных государствах. И мы видим диссонанс между тем, что наша страна декларирует европейские устремления, и тем, что происходит на самом деле», — добавил отец Александр.

В Киево-Печерской Лавре 15 декабря состоялась пресс-конференция «Шоу-проект президента Зеленского возмутил христиан Украины. Катастрофические процессы в области свободы совести в Украине и кампания против УПЦ».

Во время мероприятия участники дали оценку «шуткам» комиков о святых для христиан вещах на шоу-проекте «95 квартал», а также опасной политике государства в области свободы совести, антиконституционным законопроектам о запрете Украинской Православной Церкви.

В тему: Религиозный эксперт заявил, что дискредитация УПЦ противоречит национальным интересам Украины — пресс-конференция в Лавре.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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