В Киеве не будет работать метро до конца суток

Главное: Подземные станции метрополитена продолжают работать в режиме укрытия, сообщает пресс-служба КГГА.

Детали: В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня, 16 декабря, до конца дня не будут курсировать, но подземные станции будут работать в режиме укрытия. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

«Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным. Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что частным перевозчикам Киева дано поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси.

«Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай. Об изменениях в работе общественного транспорта будем сообщать дополнительно», — сообщают в КГГА

В тему: Россияне повредили сегодня 9 объектов генерации Украины, 50% потребителей в стране остались без света.