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Новости > В УПЦ издали богослужебные указания на 2023 год

В УПЦ издали богослужебные указания на 2023 год

Александра Кудрявцева
16.12.22 14:58
86
В УПЦ издали богослужебные указания на 2023 год

Главное: В Украинской Православной Церкви вышли Указания к богослужениям на 2023 год.

Детали: Указания содержат сведения о порядке совершения церковных богослужений на следующий год, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Указания к богослужениям» являются официальным изданием УПЦ и описывают детальный порядок совершения богослужений на каждый день церковного года. При составлении данного издания особое внимание уделяется предписаниям Типикона и празднованию дней памяти особо почитаемых святых Украинской Православной Церкви.

В приложении помещены «Молебное пение о больном ребенке», «Благословение беременной женщины», утвержденные на заседаниях Священного Синода УПЦ.

Напомним, что недавно вышли из печати официальные богослужебные календари Украинской Православной Церкви на 2023 год.

В тему: Винницкий митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь переселенцам.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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