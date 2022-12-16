Россияне повредили сегодня 9 объектов генерации Украины, 50% потребителей в стране остались без света

Главное: 9 объектов генерации Украины пострадали в результате сегодняшней массированной ракетной атаки России. Об этом заявил министр энергетики.

Детали: 9 объектов генерации Украины пострадали в результате сегодняшней массированной ракетной атаки России. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Есть повреждения 9 объектов генерации, также повреждены подстанции, которые передают электроэнергию, что повлекло за собой ограничение производства по объектам, прежде всего, атомной генерации. Сейчас мы все это фиксируем. россияне пытаются бить и по генерации, и по объектам распределения и передачи. Это очередная террористическая атака россиян», — отметил министр.

По его словам, атака сделала невозможным поставки электроэнергии 50% потребителей Украины.

«Сейчас происходят экстренные аварийные отключения электроэнергии. Я надеюсь, что в ближайшее время сможем максимально, по возможности, стабилизировать ситуацию. Уже сейчас происходит нагрузка атомной генерации, мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Просим граждан с пониманием воспринять эту ситуацию», — подчеркнул Герман Галущенко.

Он также сообщил, что сегодняшний ракетный удар россиян повлиял на Молдову, и по этому поводу уже состоялся телефонный разговор с министром энергетики Молдовы.

В тему: 16 декабря россияне выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре. 60 сбила ПВО.