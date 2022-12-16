Маск начал «устранять» неугодных журналистов

Главное: Аккаунты неугодных журналистов начали блокировать в Twitter. Появился комментарий Илона Маска.

Детали: Twitter заморозил аккаунты журналистов американских СМИ, которые писали о работе социальной сети. Об этом сообщает АР.

Информируется, что, среди прочего, заблокированные страницы, принадлежат в том числе репортерам газет New York Times и Washington Post и телеканала CNN.

Отмечается, что кроме сотрудника CNN Донни О"Салливана, были заблокированы аккаунты Дрю Харвелла из Washington Post, Райана Мака из New York Times, независимого журналиста Аарона Рупара, а также страница в Twitter конкурирующей социальной сети Mastodon.

Уточняется, что такие санкции связаны с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия.

Так, выяснилось, что эти журналисты писали о новой политике Илона Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием семьи миллиардера во вторник вечером в Лос-Анджелесе.

Илон Маск прокомментировал это так: «К журналистам применяются те же правила доксинга (поиск и публикация персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия), что и ко всем остальным».

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