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Новости > Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2022 году

Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2022 году

Александра Кудрявцева
15.12.22 16:17
124
Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2022 году

Главное: Перед Украинской Православной Церковью стоит новый вызов — сохранить Церковь Христову на украинской земле и чистоту православной веры.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.

«В первый день военного вторжения российских войск на территорию нашего Государства Украинская Православная Церкви осудила эту военную агрессию и призвала прекратить кровопролитие. Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным. Кроме того, были обращения к Патриарху Кириллу о содействии в прекращении вооруженного противостояния. 12 мая на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви было принято решение провести собрание епископов, священников, монахов и мирян Украинской Православной Церкви для обсуждения актуальных вопросов. 27 мая 2022 года в столичном Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании собрание начало работу. Были выслушаны мнения и предложения всех епархий нашей Церкви. По результатам обсуждения стало очевидно, что нужно собирать Собор Украинской Православной Церкви, который по Уставу является высшим органом власти в Украинской Православной Церкви», — отметил Предстоятель.

Собор епископов рассмотрел изменения и дополнения к Уставу об управлении Украинской Православной Церкви, подтверждающие полную самостоятельность и независимость Украинской Православной Церкви. Собор Украинской Православной Церкви утвердил изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви.

«В частности, из Устава исключен пункт, что Украинская Православная Церковь является самоуправляемой частью Русской Православной Церкви. Таким образом, установлена не только административная независимость УПЦ, которая и до этого существовала, но и заверено отграничение от Московского Патриархата. Согласно принятым изменениям, Предстоятель Украинской Православной Церкви не является членом Священного Синода Русской Православной Церкви, а постановления Соборов Русской Православной Церкви не являются обязательными для Украинской Православной Церкви. Также из Устава изъят пункт о поминовении на богослужениях в храмах нашей Церкви имени Патриарха Московского и всея Руси. Согласно принятой форме поминовения, Предстоятель Украинской Православной Церкви упоминает всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей, епархиальный архиерей — Предстоятеля Украинской Православной Церкви, а на приходах и монастырях поминают епархиального архиерея. Такая традиция существует в других Поместных Православных Церквях», — отметил Архипастырь.

Экземпляры обновленного Устава были направлены в соответствующие государственные органы: Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров и непосредственно в Государственную службу по этнополитике и свободе совести.

Кроме изменений и дополнений в Устав, Собором Украинской Православной Церкви было принято постановление, в котором осуждена война и высказан призыв к мирным переговорам. Также выражено несогласие с позицией Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.

Отдельно определены условия, при которых возможен диалог с представителями ПЦУ.

«Одним из таких условий является прекращение захвата храмов и принудительных переводов приходов Украинской Православной Церкви. Однако, как свидетельствуют события после Собора, силовые захваты храмов не только не прекратились, но и совершаются с новыми масштабами. Только в Киевской епархии без ведома религиозной общины, была осуществлена незаконная перерегистрация 41 прихода Украинской Православной Церкви. Из них 22 храма уже захвачены представителями ПЦУ, а 19 приходов продолжают отстаивать свои права в судах, терпя унижение и насилие», — сказал Митрополит Онуфрий.

Также Собор имел рассуждения о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви. На заседании Священного Синода 23 ноября было принято решение о возобновлении мироварения и создана соответствующая комиссия.

Также Собор положительно решил вопрос об открытии приходов Украинской Православной Церкви за границей.

«При содействии Отдела внешних церковных связей, эта возможность уже активно реализуется в церковной жизни. Сегодня десятки священнослужителей нашей Церкви, среди которых клирики Киевской епархии, окормляют православных украинцев в разных странах Западной Европы.

Таким образом, с мая Украинская Православная Церковь совершает свое служение по обновленному Уставу. Надеемся, что для всех клириков Киевской епархии послушание Церкви Христовой станет прерогативой собственным соображениям», — подытожил Архипастырь.

В тему: В УПЦ заявили СМИ о давлении и дали оценку шуткам комиков о Церкви — пресс-конференция в Лавре

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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