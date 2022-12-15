Переезд лидера «Шахтера» в Лондон оказался под большим вопросом

Главное: Похоже, что история с переходом полузащитника сборной Украины и донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в лондонский «Арсенал» далека от окончания. Стороны никак не могут сойтись в цене.

Детали: Михаил Мудрик пока что не игрок Арсенала. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонские «канониры» не могут прийти к общей сумме по цене на футболиста, поэтому официального предложения так и не сделал.

«Горняки» продолжают настаивать на 100 млн евро, что в Лондоне считают завышенной суммой.

«Ситуация Мудрика не изменилась. „Арсенал“ контактирует с людьми, близкими к соглашению. Им нравится игрок, но клуб до сих пор не сделал официальное предложение. Если он присоединится, будет интересно увидеть, станет ли прямой заменой для Жезуса. Или переместит ли Артета в центр нападения Мартинелли. В любом случае это будет для него приятной проблемой», — написал Романо.

В тему: Лидер «Шахтера» близок к переезду в Лондон.