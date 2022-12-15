В ООН надеются, что им больше не придется принимать украинских беженцев

Главное: В ООН заявили о готовности к новым волнам перемещения украинцев. В начале полномасштабной войны с РФ было самое большое перемещение людей со времен Второй мировой войны, добавили в организации.

Детали: Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что Организация объединенных наций готова к возможным новым большим волнам перемещения украинцев, однако надеется, что ситуация начала полномасштабной войны не повторится. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве 15 декабря, — передает Интерфакс-Украина.

«Совместно с организациями УВКБ, Офисом по миграционным вопросам мы занимаемся этими вопросами», — отметил Гриффитс.

По его словам, в начале полномасштабной войны было самое большое перемещение людей со времен Второй мировой войны, и он надеется, что такой сценарий не повторится.

«Мы надеемся, что этого не будет, но мы готовы», — заявил замгенсека ООН.

Гриффитс добавил, что необходимо делать все, чтобы украинцы получали необходимые услуги, возвращались к нормальной жизни и не нуждались в дальнейшем перемещении.

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