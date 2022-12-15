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Новости > В Генштабе объяснили, зачем РФ продолжает стягивать в Беларусь войска

В Генштабе объяснили, зачем РФ продолжает стягивать в Беларусь войска

Александр Панько
15.12.22 12:50
153
В Генштабе объяснили, зачем РФ продолжает стягивать в Беларусь войска

Главное: В Генштабе объяснили, зачем Россия перебрасывает в Беларусь самолеты. И озвучили вероятность повторного наступления на север Украины.

Детали: Россия продолжает стягивать в Беларусь военных для дальнейшего доукомплектования своих подразделений. Враг направил и свои самолеты с «Кинжалами» на аэродром РБ, что указывает на наращивание россиянами мощностей для авиаударов по Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

«На территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия. В рамках развертывания региональной группировки проходит подготовку и боевое согласование российские подразделения 2-й мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа», — рассказал Громов.

По его словам, к проведению указанных мер в качестве «инструкторов» также привлекаются военнослужащие ВС Беларуси.

«Таким образом кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру Беларуси для восстановления боеспособности существующих, а также подготовки вновь созданных подразделений ВС РФ», — объясняет Громов.

В то же время, как рассказал Громов, военные РФ, в частности мобилизованные, «выражают беспокойство», что в последнее время офицеры перестали доводить в личный состав любую информацию о сроках их обучения и пребывания в Беларуси, а также их дальнейших действиях.

«Продолжается перемещение на территорию Беларуси вооружения и военной техники для комплектования подразделений российских оккупантов. Так, на прошлой неделе на полигоны „Обуз-Лесновский“ и „Лосвидо“ перемещены по одному батальонному комплекту танков», — говорит Громов.

При этом он обратил внимание, что на этой неделе противник перебросит на аэродром «Мачулищи» 3 самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

«Это свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Хочу отметить, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции», — подчеркнул Громов.

Он объяснил свои слова примером, как в феврале текущего года, до начала агрессии РФ, на территории Беларуси была развернута авиационная группировка ВС РФ в составе одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, 32 штурмовиков, 15 истребителей и 77 вертолетов.

«С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Беларуси остается низкой. В то же время, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями», — подытожил Громов.

В тему: Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам.

Тэги: самолет, Россия, войска, авиация, Беларусь, война в Украине

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