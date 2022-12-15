Киев начало основательно штормить – город заносит снегом

Главное: Погода в Киеве испортилась. Город заметает снегом.

Детали: В четверг, 15 декабря, Киев заносит снегом. Наблюдаются сильные осадки.

Кроме этого фиксируется сильный ветер 15-18 метров в секунду.

В Гидрометцентре поведали, что из-за непогоды объявлен I (желтый) уровень опасности.

При этом в мэрии говорят, что количество работающей на улицах спецтехники увеличат до 216 единиц. Сейчас к уборке снега привлечены 130 единиц техники.

В Киеве температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов.

В тему: В Украине прогнозируются обильные осадки.