Франция и Италия еще надежнее закроют украинское небо

Главное: Украина получит систему ПВО Mamba. Франция и Италия предоставят запрошенные Киевом средства противовоздушной обороны, пишет Challenges.

Детали: Франция и Италия приняли заявку Украины на поставку системы противовоздушной обороны Mamba (SAMP/T). Об этом 13 декабря сообщила газета Challenges.

По информации издания, последние трудности, мешавшие поставкам в Украину, решены.

«Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны... Это очень настойчивая просьба президента (Владимира) Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности», — цитирует газета слова посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

Отмечается, что Париж сразу положительно отреагировал на возможность поставок систем ПВО Киеву, дольше обсуждался вопрос в Риме.

«Таким образом, SAMP/T присоединится к уже поставленным в Киев ЗРК: немецкому IRIS-T, норвежскому NASAMS (поставленному США), итальянскому Aspide (поставленному Испанией) и французскому Crotale», — пишет Challenges.

Франко-итальянская ЗРК Mamba предназначена для защиты поля боя и важных тактических объектов (таких как аэропорты и морские порты) от всех видов угроз с воздуха, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные аппараты, тактические баллистические ракеты класса дальности 600 км.

Система разработана для использования в условиях экстремальных помех и средств радиоэлектронного противодействия.

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