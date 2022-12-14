В УПЦ дали оценку антицерковным законопроектам

Главное: Законопроекты в сфере религии и свободы совести, которые были внесены на рассмотрение Верховной Рады имеют существенные недостатки и не отвечают нормам международного права и Конституции Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом говорится в комментарии Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви относительно четырех законопроектов в сфере религии и свободы совести (№ 7403, 8012, 8221, 8262)*, которые были внесены на рассмотрение Верховной Рады 9 декабря 2022 Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В Синодальном отделе назвали эти проекты законов «нарушающими права и свободы верующих Украинской Православной Церкви и направленные на ограничение прав и ликвидацию религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ ».

можно сделать вывод, что указанные законодательные инициативы в первую очередь направлены на применение к религиозным организациям УПЦ . Об этом ярко свидетельствует публичная позиция авторов данных законопроектов «Комитет эти законопроекты поддержал и рекомендовал Верховной Раде Украины к голосованию. Следует отметить, что в законопроектах нет упоминания о том, что именно Украинская Православная Церковь подпадает под действие и ограничение этих законопроектов. Однако из содержания некоторых из этих проектов закона и пояснительных записок к ним», — говорится в комментарии.

Так, благодаря этим законопроектам сначала планируют лишить религиозные организации, принадлежащие к Украинской Православной Церкви, статуса неприбыльности (№ 7403), далее упрощаются так называемые «переходы», а на самом деле рейдерские захваты приходов УПЦ в пользу « ПЦУ », более того предполагается возможность на смену подчиненности религиозного управления (епархий), монастырей, братств, миссий, что создает дополнительные предпосылки для их рейдерского захвата (на сегодняшний день, ни одна епархия или монастырь не выразили желания изменить подчинение к « ПЦУ ») (№ 8262), следующим шагом планируют забрать в УПЦ и передать « ПЦУ » Почаевскую и Киево-Печерскую лавры (№ 8012) и напоследок законопроект № 8221 по сути предусматривает запрет Украинской Православной Церкви.

«К примеру законопроектом (регистр. № 7403) предлагается лишить статуса неприбыльных организаций, не являющихся налогоплательщиками, религиозным организациям, входящим в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшей часть территории Украины. Из самого проекта не совсем понятно, какие религиозные организации подпадают под действие таких ограничений, но в пояснительной записке автор называет Украинскую Православную Церковь „Русская православная церковь в Украине (ранее — Украинская православная церковь московского патриархата), руководящий центр которой находится на территории государства-оккупанта“. Не понятно, как этот Закон будут применять на практике, но совершенно очевидно, что его цель лишить статуса неприбыльности религиозных организаций Украинской Православной Церкви в отличие от других религиозных организаций, что безусловно является нарушением принципа равенства религиозных организаций», — объясняют в комментарии юристы.

Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования деятельности религиозных организаций» (регистр. № 8262) предлагается внесение взаимосогласованных изменений в законы Украины «О свободе совести и религиозных организациях»; «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований»; «Об аренде государственного и коммунального имущества».

По убеждению правозащитников УПЦ , законопроект № 8262 направлен на то, чтобы значительно упростить процедуру изменения подчиненности, согласно которой в течение четырех лет под видом переходов происходил незаконный захват и перерегистрация религиозных общин УПЦ

«В частности проектом закона (регистр. № 8262) предлагается следующие новеллы законодательства: Решение об изменении подчинения должно приниматься не менее чем двумя третями от присутствующих членов общего собрания религиозного общества, а не от общего числа членов общего собрания религиозного общества, нарушающего права других членов религиозного общины, ведь количество присутствующих членов религиозной общины во время голосования может быть значительно меньше, чем общее количество членов религиозной общины.

Также предусматривается возможность изменения подчиненности религиозного управления (епархий), монастырей, братств, миссий, что создает дополнительные предпосылки для их рейдерского захвата. Ведь на сегодняшний день ни одна епархия или монастырь не выразили желания изменить подчинение к « ПЦУ ».

Упраздняется обязательное нотариальное удостоверение подлинности подписи на протоколе. Также отменяется требование предоставления дополнительного документа о праве собственности или пользования помещением или письменного согласия владельца помещения на предоставление адреса по местонахождению религиозной организации, указанному в уставе (положении) религиозной общины. Кроме того, отменяются требования о предоставлении оригинала или должным образом заверенной копии действующей редакции устава (положения) религиозной общины, в которую должны быть внесены изменения и дополнения, с отметкой о государственной регистрации и оригинале свидетельства, выданного органом регистрации, что узаконит рейдерский захват религиозных общин УПЦ , которые происходят на сегодняшний день.

Отменить норму судебного обжалования превышения установленного срока принятия решений о регистрации уставов (положений) религиозных организаций в судах гражданской юрисдикции. Что фактически исключает возможность обратиться в суд в случае не регистрации устава религиозных организаций.

При этом устанавливается запрет передавать государственное или коммунальное имущество в аренду, безвозмездное пользование или ссуду религиозной организации, которая непосредственно или как составная часть другой религиозной организации (объединения) входит в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которого находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины.

Таким образом, можно сделать вывод, что законопроект (регистр. № 8262) узаконивает схему рейдерского захвата религиозных общин УПЦ , по которой сегодня их незаконно захватывают, и создает законодательные предпосылки для рейдерского захвата епархий, монастырей, братств и миссий УПЦ «, — поясняется в комментарии .

«Подобный способ лишения права пользования, которое происходит во время незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ , вводится законопроектом (регистр. № 8012), согласно которому законодательный орган власти вмешивается в деятельность исполнительного органа власти, требуя от него незаконно лишить права Украинской Православной Церкви правомерного пользования Почаевской Успенской и Киево-Печерской лаврами в пользу другой религиозной организации.

Автор законопроекта в пояснительной записке предлагает применить положения ч.3 ст. 17 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“, согласно которому „Культовое здание и имущество, являющееся государственной собственностью, могут передаваться в поочередное пользование двум или более религиозным общинам по их взаимному согласию. При отсутствии такого согласия государственный орган определяет порядок пользования культовым зданием и имуществом путем заключения с каждым сообществом отдельного договора“. Но в данном случае, это положение не применимо, так как Почаевская и Киево-Печерская лавры уже не один десяток лет находятся в законном правообладании Украинской Православной Церкви. И лишать такого права только по требованию Верховной Рады Украины в пользу другой религиозной организации — незаконно. В то же время следует обратить внимание, что вновь созданные религиозные организации „ ПЦУ “, получив статус юридического лица не ранее начала 2019 года, не могут претендовать на церковное имущество, сформированное до начала своего существования. Особо претендовать на имущество религиозных организаций без подтверждения законного факта правопреемства. В то же время „ ПЦУ “ не является правопреемником церковного имущества — ни того, что есть в собственности религиозных организаций УПЦ , ни того, что было национализировано в период Советского союза», — говорится дальше.

При этом в Юридическом отделе УПЦ обращают внимание, что во многих законопроектах используются заимствованные формулировки из Законов времен Петра Порошенко, которыми пытались незаконно переименовать УПЦ и создать законодательную основу для незаконного захвата храмов УПЦ из-за изменения процедуры регистрации религиозных организаций.

«Что касается законопроекта (регистр. № 8221), то он вводит монополию на использование в названии не только религиозной организации но и любой организации, слово «православный», только за исключением, если такая организация подчинена « ПЦУ » или получила разрешение от нее на использование слово «православный» в своем названии. Организации, не отвечающие этим требованиям, должны исключить слово «православный» из своего названия и как следствие заново перерегистрировать уставы. Если религиозная организация продолжает использовать в своем названии слово «православный», то в отношении нее прекращаются регистрационные действия, то есть невозможно будет изменить руководителя (настоятеля) или сведения в реестре, устав, название.

Также запрещается деятельность иностранных религиозных организаций, к которым согласно законопроекту относят Русскую православную церковь и любые религиозные организации (объединения), которые непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуру (является частью) Русской православной церкви, а также религиозных центров (управления), входящих в состав или признающих (декларирующих) в какой-либо форме подчинение в канонических, организационных, других вопросах Русской православной церкви. В то же время остается непонятным, как, кто и по каким критериям будет определять принадлежность к иностранным религиозным организациям. Такая правовая неопределенность дает возможность произвольно и по своему усмотрению применять эту норму, что приведет к нарушению права на свободу вероисповедания.

К таким иностранным религиозным организациям Совет нацбезопасности будет применять ограничительные меры — санкции. Связи любых других религиозных организаций и юридических лиц с иностранными религиозными организациями запрещены, кроме случаев, когда они осуществляется по индивидуальному согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах религии, на сегодняшний день это ДЭСС.

Кроме этого, этим законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», следующего содержания: — действие этого закона не сможет распространяться на религиозные организации, в случае утраты ими статуса религиозной организации — государство признает право религиозной общины на ее подчинение в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлением), кроме иностранных религиозных организаций, деятельность которых запрещена на территории Украины в соответствии с Законом (статья 8) — в случаях, установленных законом , деятельность религиозной организации прекращается с момента вступления в силу соответствующего закона (статья 16), — культовое здание и имущество, являющиеся государственной собственностью, не смогут использоваться или передаваться в пользование религиозным организациям, деятельность которых, в том числе в части применения названий, наименований религиозных организаций, противоречащих Закону (статья 17), — международные связи и контакты религиозных организаций с иностранными религиозными организациями, деятельность которых запрещена на территории Украины в соответствии с Законом, допускаются при наличии индивидуального согласования центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере религии и подлежат мониторингу в порядке, установленном законодательством (статья 24).

Как отметил автор законопроекта, цель его принятия состоит в предотвращении угроз национальной безопасности Украины и обеспечении порядка, в частности, в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций. В то же время следует иметь в виду, что вопросы национальной безопасности не регулируются законодательством в сфере свободы совести и религиозных организаций.

Кроме этого, Украина является светским государством, и в соответствии со ст. 35 Конституции Украины Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная. Все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом; установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации в отношении других не допускается.

В то же время, согласно Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины, право на свободу вероисповедания является фундаментальным и гарантируется государством, но осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. В этом контексте следует обратить внимание, что перечень оснований для ограничения является исчерпывающим и защита национальной безопасности в него не попадает, поэтому принятие законопроекта, который неоправданно ограничивает права на свободу вероисповедания только по мотивам защиты национальной безопасности, является незаконным.

Кроме этого, следует отметить, что национальное законодательство Украины содержит целый ряд правовых инструментов для защиты национальной безопасности и имеет возможность привлечения к юридической ответственности за действия, направленные на нарушение национальных интересов, территориальной целостности, государственной безопасности и суверенитета Украины, не нарушая границы правового вмешательства государства в сферу деятельности религиозных организаций

Из отсутствия в тексте законопроекта четкости, понятности и однозначности, законодатель предлагает запрещать деятельность религиозных организаций путем отнесения их к категории иностранных религиозных организаций по непонятным критериям, противоречащим практике и действующему в настоящее время законодательству, по которому прекращение религиозной организации происходит по решению суда. В то же время привлечение к ответственности за преступления отдельных членов религиозной организации не может являться основанием для прекращения деятельности всей религиозной организации, потому что таким образом нарушаются права других членов религиозной общины«, — информируют юристы.

«Учитывая, что законопроекты имеют существенные недостатки и не отвечают нормам международного права и Конституции Украины, также стандартам юридической техники, а некоторые из них имеют неодобрительные выводы Научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, указанные проекты закона подлежат исключению из повестки дня и не выноситься на голосование в Парламент», — резюмируют в Синодальном юридическом отделе.

*- Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об ограничении предоставления статуса неприбыльных организаций, не являющихся налогоплательщиками, религиозным организациям, входящим в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и или временно оккупировала часть территории Украины» (регистр. № 7403) от 24.05.2022, автор н.д. Совсун И.Р. и другие. Законопроектом предлагается внести изменения в подпункт 133.4.6 пункта 133.4. статьи 144 Налогового кодекса Украины.

Проект Постановления «Об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о передаче в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины» (№ 8012) от 08.09.2022, автор н.д. Богданец А.В.

Этим законопроектом предлагается Верховной Раде Украины принять постановление об обращении в Кабинет Министров Украины с требованием решить вопрос передачи в безвозмездное пользование комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины.

Проект Закона «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» (регистр. № 8221) от 23.11.2022, автор н.д. Княжицкий М.Л. и другие.

Законопроект предлагает принять Закон «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» и внести изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Он определяет особенности деятельности иностранных религиозных организаций на территории Украины для предотвращения угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, в частности, в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций, в том числе путем запрещения деятельности отдельных религиозных организаций, а также особенности наименования православных религиозных организаций с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Православной Церкви Украины и Украинскому государству.