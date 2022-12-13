Ученые придумали, как избавиться от храпа

Главное: Ученые создали спрей, позволяющий избавиться от храпа. Испытания проводили на 13 свиньях, а также на 12 добровольцах, часть из которых получали экспериментальный препарат BAY2586116, а часть — плацебо.

Детали: Ученые создали спрей, который помогает избавиться от храпа. Он прошел испытания на животных и первых добровольцах. Об этом сообщает Chest.

Отмечается, что абструктивное апноэ — самая распространенная патология. Она характеризуется постоянной остановкой дыхания из-за коллапса верхних дыхательных путей, у людей, страдающих от нее, возникает дефицит кислорода, растет уровень артериального давления, нарушается сон. При этом одним из самых известных симптом недуга является храп.

Главным способом лечения этой болезни остается использование приборов для искусственной вентиляции легких, однако эксперты раскрывают механизмы, которые более простые в применении лекарственных средств.

Так, недавно ученые, работая над созданием нового препарата, выяснили, что в развитии абструктивного апноэ играют калиевые каналы TASK-1 — мембранные белки, участвующие в контроле верхних дыхательных путей.

По итогу те испытуемые, кто использовал его перед сном, смогли держать дыхательные пути открытыми в течение всей ночи.

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