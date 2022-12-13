В ЕС решили наказать Венгрию

Главное: Евросоюз поддержали приостановку финансирования Венгрии на €6,3 млрд. Анализ Еврокомиссии показал, что шаги Будапешта для исправления ситуации с верховенством закона в стране — недостаточны.

Детали: Послы стран-членов Европейского Союза рекомендовали Совету ЕС принять в отношении Венгрии «меры по защите бюджета Союза от последствий нарушений принципов верховенства закона». Об этом сообщает сайт Евросовета.

Венгрия не выполняла обязательство обеспечить эффективность работы прокуратуры и исключить коррупционные практики в сфере государственных закупок, считают послы. В связи с этим ЕС приостанавливает ее бюджетное финансирование на сумму 6,3 млрд евро.

Эта мера «является инструментом, направленным на защиту бюджета Союза и финансовых интересов Союза», добавили в Евросовете.

Венгрия предприняла некоторые шаги для исправления ситуации, однако анализ Еврокомиссии показал, что эти шаги «не были полностью удовлетворительными» и что они «недостаточно устраняют выявленные нарушения верховенства права и риски, которые они влекут за собой для бюджета Союза».

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