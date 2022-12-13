ВСУ выходят на паритет в снарядах с российской армией

Главное: У россиян все меньше боеприпасов и систем залпового огня на фоне успешного использования украинскими военными высокоточного оружия. В связи с этим РФ начинает свозить боеприпасы из дальних регионов.

Детали: Преимущество войск РФ в снарядах существенно снизилось — боеприпасы теперь доставляются из отдаленных регионов. Об этом 13 декабря сообщил пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

«Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы выходим на паритет. В то же время, наши высокоточные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением более новой техники стали более результативными», — подчеркнул спикер.

По его словам, российское командование приказало не разгружать артиллерийские боеприпасы ближе чем за 100 км к линии столкновения.

«Делаем все возможное, чтобы уменьшить количество этих дивизионов и уничтожать как их склады, так и сами средства поражения. В частности, на Луганском направлении было уничтожено шесть систем Град за сутки», — отметил Череватый.

В тему: В Пентагоне сообщают, что без помощи посторонних стран у России закончатся снаряды уже к началу 2023 года.