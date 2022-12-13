В «Укрэнерго» рассказали о дефиците электроэнергии в системе

Главное: В «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии остается значительным. Непогода и новые обстрелы негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняют работу ремонтных бригад.

Детали: По состоянию на 13 декабря в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, оледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

«На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что всем облэнерго сообщено о лимитах потребления электроэнергии.

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