В УПЦ новый епископ - Свалявский

Смогут ли люди обрести бессмертие? И какова его цена?
ВСУ выходят на паритет в снарядах с российской армией
Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами
Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК, который мог «вернуть» Януковича
У России заканчиваются боеприпасы, — Пентагон
Задержан основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 95 260 солдат
Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию. Всему виной падение с лестницы?
В Беларуси к украинской границе активно стягивают российскую технику
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
Зеленский активизировал репрессии против духовенства УПЦ