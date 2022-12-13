В УПЦ новый епископ - Свалявский

Главное: В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Илария (Гаврильца) во епископа Свалявского, викария Мукачевской епархии, состоялась за богослужением в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

За литургией архиереи, духовенство и верующие молились о мире в Украине и об избавлении от врага.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Иларию архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Архимандрит Иларий (Гаврилец) 23 ноября был на заседании Священного Синода УПЦ избран епископом Свалявским, викарием Мукачевской епархии.

Наречение во епископа состоялось 26 ноября, в Свято-Троицком храме Свято-Пантелеймоновского женского монастыря в Феофании.