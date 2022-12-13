Задержан основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX

Главное: Задержан экс-гендиректор и основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Детали: Правоохранительные органы Багамских Островов задержали экс-гендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Запрос на арест выдали США.

Задержание происходило «на основании засекреченного обвинительного заключения». Власти обещают рассекретить его позже. По информации The New York Times, Бэнкмана-Фрида обвиняют в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и преступном сговоре.

Основатель криптобиржи проходит единственным обвиняемым в деле.

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