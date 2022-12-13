Главное: Андрей Шевченко может получить новую работу. В сборную Польши.
Детали: 46-летний Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Об этом пишут местные СМИ.
Сообщается, что Польский футбольный союз пока не стал использовать опцию автоматического продления контракта с нынешним наставником сборной Чеславом Михневичем, однако по-прежнему рассматривает такой вариант.
Подчеркивается, что глава союза Цезарий Кулеша мечтает о приглашении на пост главного тренера национальной команды украинца.
В тему: Шева сделал весьма неожиданное признание.