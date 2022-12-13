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Новости > В УПЦ объяснили, что поможет научиться прощать

В УПЦ объяснили, что поможет научиться прощать

Александра Кудрявцева
13.12.22 11:00
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В УПЦ объяснили, что поможет научиться прощать

Главное: Прощение - это та добродетель, которая уподобляет человека Богу.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Простить - это, по сути, увидеть в человеке не того, кем он является в данный момент, в момент предательства или чего-то подобного этому, а того, кем он был прежде, когда еще ничего плохого не совершил», - отметил Андрей Музольф.

Он напомнил, что прощать нужно всегда, ведь без прощения наше сердце, по словам преподобного Ефрема Сирина, превращается в каменистую почву, в которой зерно христианской веры никогда не сможет прорасти.

«Простить – увидеть в человеке не грешника, а образ и подобие Божие. И именно этот фактор должен служить неким напоминанием для нас в тот момент, когда перед нами встанет выбор: прощать или не прощать. Да, по-человечески иногда бывает очень сложно простить того, кто тебя предал, и продолжать с таким человеком общаться дальше как ни в чем не бывало. Но при этом мы должны вспомнить Того, Чье имя мы носим как нарицательное. Мы христиане, а это значит, что мы последователи Христа. А как поступил Христос с тем, кто его предал? Сейчас речь идет вовсе не об Иуде, а о другом апостоле – Петре, который также предал своего Учителя, но впоследствии раскаялся и стал первоверховным апостолом», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ обратил внимание, что, помня и слова, и поступки Самого Христа, мы также должны прощать и надеяться на то, что человек, согрешивший против нас, обязательно исправится.

В тему: На Ровенщине священники и верующие УПЦ сдали кровь для украинских воинов.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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