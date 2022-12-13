На Украину надвигаются сильнейшие морозы: появился прогноз синоптиков

Главное: Сильные морозы ожидаются в Украине. До минус 15 градусов.

Детали: Сильнейшие морозы идут в Украину. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в нашей стране будет наблюдаться область пониженного давления и осадки смешанной фазы.

Так, как информируется, что 14-15 декабря будет без существенных осадков, лишь в большинстве западных и северных областей 15 числа ожидается снег, местами метель, а в южной части днем дождь.

Сообщается, что ночью по Украине будет 4-10 мороза, а в западных областях – до минус 15 градусов.

Водителей предупреждают о гололеде.

В тему: В Украине прогнозируются обильные осадки.