Стало известно, сколько украинских полицейских находится в российском плену

Главное: Украинские полицейские находятся в плену у РФ. Всего – 26 человек.

Детали: Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко поведал, сколько копов сейчас остаются в российском плену. Его слова цитирует РБК-Украина.

По его словам, ранее цифра составляла 219 сотрудников, сейчас же в плену остаются 26 полицейских.

Он отметил: «Мы были на связи, пока еще можно было эту связь устраивать, с нашими работниками, которые находятся на «Азовстали». И когда уже десять наших полицейских освободили из плена, то вся полиция выдохнула. Но еще у нас есть пять человек, которые находятся в плену, мы надеемся на скорейшее их возвращение домой».

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