Лукашенко начал внезапную проверку армии

Главное: Внезапная проверка боевой готовности началась в Беларуси. Наблюдается активность военных.

Детали: В Беларуси стартовала внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Информируется, что по поручению президента Александра Лукашенко под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности.

Сообщается, что данные мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Резюмируется: «В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности».

В тему: Лукашенко кровожадно пригрозил Европе.