Шмыгаль оценил перспективы членства Украины в ЕС

Главное: Сможет ли Украина стать членом ЕС? Перспективы оценил Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил перспективы нашей страны стать членом ЕС. Его слова, сказанные в французском парламенте, приводит пресс-служба Кабинета министров.

Глава правительства отметил: «Открытость ЕС к дальнейшим шагам существенно мобилизует наши внутренние политические ресурсы для полной трансформации страны во всех областях – от судебной до экологической».

Он добавил: «До конца этого года мы планируем выполнить рекомендации Еврокомиссии, а в следующем рассчитываем начать переговоры по расширению».

Чиновник сказал, что правительство разработало дорожную карту по каждому пункту рекомендаций Еврокомиссии.

Подчеркивается, что некоторые из рекомендаций уже выполнены, по некоторым продолжается активная работа, и она будет завершена в ближайшее время.

Резюмируется: «У нас есть политическая воля и готовность всех государственных органов совместно работать над быстрым и качественным исполнением рекомендаций. Параллельно с этим процессом мы должны готовить государство к переговорному процессу и структурным реформам».

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