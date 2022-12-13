В Украине появится единая база приютов для животных

Главное: Единую базу приютов для животных хотят создать в Украине. Для прогнозирования необходимых объемов помощи организациям и волонтерам.

Детали: Единую базу приютов для животных собираются создать в Украине. Она появится в рамках инициативы Save Pets of Ukraine.

Как передает «Интерфакс-Украина», ожидается, что база будет полезной для прогнозирования необходимых объемов помощи организациям и волонтерам.

Информируется, что, увы, с начала войны число бездомных собак и кошек значительно возросло, а учреждения, которые их опекают, сейчас переполнены.

Отмечается, что такая перепись позволит идентифицировать новые приюты, появившиеся после 24 февраля, которые своими силами помогают животным и нуждаются в поддержке.

Сообщается, что в базу вносят приюты, стерилизационные центры и зооволонтеров, которые опекают не менее двадцати животных.

Прогнозируется, что сбор данных позволит создать эффективную систему своевременной и регулярной помощи, отмечается в сообщении.

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