В одном из российских городов хотят назвать улицу в честь… Жириновского

Главное: Улица в честь Владимира Жириновского может появиться в России. До этого додумались в Краснодаре.

Детали: В российском Краснодаре додумались назвать улицу в честь покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. За такое решение собирается голосовать местная Дума.

В повестке дня очередного заседания, намеченного на 15 декабря, сказано в районе жилого района Новознаменского появится улица имени Владимира Жириновского.

Местные «народные избранники говорят», что, таким образом, хотят «отдать дань памяти и уважения Владимиру Вольфовичу и увековечить его имя».

Напомним, что Владимир Жириновский 6 апреля этого года.

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