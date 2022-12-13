Байден заверил, что солдат США в Украине не будет

Главное: США не будут отправлять войска в Украину. Об этом сказал Джо Байден.

Детали: Президент США Джо Байден уверяет, что американских войск в Украине не будет. Он опроверг слухи.

Глава государства сказал: «Посылаем ли мы войска в Украину? Нет, мы отправляем военное снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов».

Примечательно, что перед этим телеканала NBC информировал со ссылкой на трех неназванных американских чиновников, что США хотят увеличить численность своих военных в Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении критически значимых систем.

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