В Кремле отменили Новый год

Главное: В Кремле отменили новогодний прием. Причины не уточняются.

Детали: На фоне продолжающейся в Украине войны в Кремле решили отменить празднование Нового года. Традиционного торжественного приема в Москве в этом году не будет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Общаясь с местными СМИ, чиновник сказал: «В этом году не будет».

При этом он не стал уточнять причины отмены мероприятия.

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