ЕС на 2 млрд евро увеличит фонд финансирования оружия для Украины

Главное: Евросоюз увеличит фонд финансирования оружия для Украины. Согласовано увеличение общего финансового потолка Европейского фонда мира на два миллиарда евро.

Детали: Совет ЕС достиг политического согласия по увеличению Европейского фонда мира (EPF), из которого государствам-членам возмещают поставки вооружений Украине. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, принято решение об увеличении общего финансового потолка на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе.

Таким образом, общее увеличение финансового потолка EPF до 2027 года составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года).

«Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее», — подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Соглашение будет официально оформлено в начале 2023 года. Подчеркивается, что оно посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров.

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