Путин впервые за 10 лет отменил ежегодную пресс-конференцию. Всему виной падение с лестницы?

Главное: В Кремле впервые за 10 лет отменили ежегодную пресс-конференцию Путина. Пресс-секретарь Кремля Песков отметил, что в этом году Путин может пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая проводилась ежегодно в декабре, начиная с 2012 года.

В ходе пресс-конференции Путин отвечал на вопросы зарубежной и федеральной прессы, а также региональных журналистов.

По словам Пескова, в этом году Путин может пообщаться с журналистами кремлевского пула.

Как сообщает популярный британский таблоид Daily Star, Путин буквально недавно упал со ступенек на лестнице. И теперь его якобы ожидает хирургическая операция на толстой кишке.

Кремлевские чиновники опровергали информацию об инциденте, однако британское издание утверждает, что падение все-таки произошло.

«Однако, как бы им ни хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью», — говорят британцы.

Кроме того, журналисты отметили, что Путин во время недавнего саммита Евразийского экономического союза в Бишкеке (Кыргызстан) с трудом поднимался по лестнице. Также возле него постоянно маячил охранник с черным чемоданом в руке. В Daily Star отмечают — по всей вероятности, Путин всерьез усилил меры безопасности из-за опасности покушений.

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