Украину начало активно засыпать снегом

Главное: Снегопад начался в Украине. Ожидается туман.

Детали: Погода в Украине не радует. О том, чего ждать от небесной канцелярии в понедельник, 12 декабря, сообщает Гидрометцентр.

Информируется, что почти по всей территории страны идет сильный снег с дождем.

Наблюдается туман.

Водителей предупреждают о гололеде.

Синоптики говорят, что ветер будет юго-восточный со 7-12 метров в секунду, а на Левобережье возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в среднем будет 5-10 тепла. При этом на западе ожидается 1-6 мороза, а на севере от минус 2 до плюс 3.

В Киеве и области будет облачно, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Водителей предупредили о налипании снега и гололеде. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе 0 градусов.

В тему: В Украине началось внезапное зимнее потепление.