В УПЦ новый епископ - Дрогобычский

Главное: В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Иоакова (Галандзовского) во епископа Дрогобычского, викария Львовской епархии, состоялась за богослужением в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.
За литургией архиереи, духовенство и верующие молились о мире в Украине и об избавлении от врага.
В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Иакову архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.
Архимандрит Иаков (Галандзовский) 23 ноября был на заседании Священного Синода УПЦ избран епископом Дрогобычским, викарием Львовской епархии.
Наречение во епископа состоялось 26 ноября, в Свято-Троицком храме Свято-Пантелеймоновского женского монастыря в Феофании.