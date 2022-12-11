В УПЦ новый епископ - Дрогобычский

11.12.22 18:32

Митрополит Онуфрий рассказал о том, как нужно проводить воскресный день

11.12.22 17:57

В УПЦ объяснили, почему верующие не пьют алкоголь на поминках

11.12.22 17:35

Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно научиться благодарить Бога

11.12.22 17:15

Митрополит УПЦ рассказал, какие качества необходимы каждому христианину

11.12.22 09:37

Армянские епархии Румынии, Великобритании и США оказали гуманитарную помощь Украине

10.12.22 16:22

На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи

10.12.22 15:59

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений

10.12.22 15:36

Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь

10.12.22 13:50

Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно

10.12.22 13:40

В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке