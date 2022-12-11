Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно научиться благодарить Бога

Главное: Неблагодарный человек не способен удержать в себе и те дары, которые имеет.

Архипастырь рассказал историю исцеления сгорбленной женщины (Лк. 8, 10-17), обратив внимание на то, что «из этого евангельского чтения мы учимся, прежде всего, быть благодарными Богу».

«Жена выпрямилась и начала с чего? Она не пошла сразу в мир, веселиться, радоваться, а начала благодарить и славить Бога», — сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий отметил, что практически каждый человек в своей жизни обращается к Богу с молитвой о помощи.

«Господь слышит человека в молитве, если он действительно нуждается, и откликается на эти потребности: исцеляет нас, питает, греет. И мы должны всегда быть благодарны Богу за это. Благодарность делает человека способным вместить в себе еще большие дары, а неблагодарный человек не способен удержать в себе и те дары, которые имеет», — подытожил Предстоятель УПЦ