Армянские епархии Румынии, Великобритании и США оказали гуманитарную помощь Украине

Помощь нуждающимся в Украине оказывают как епархии Армянской Апостольской Церкви, так и армянские общины Европы, сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на отца Карапета Гарибяна.

Гуманитарная помощь из армянских епархий Румынии, Великобритании и США уже была роздана через работающие в Украине армянские церковные приходы. На днях новую партию помощи от Восточной епархии Армянской Церкви США, в частности, прихода Детройта, распределили нуждающимся в Харьковской области.

Как известно, Украинская епархия ААЦ, как и вся армянская община страны, мобилизовали все силы для оказания необходимой помощи нуждающимся.

Для жителей пострадавших областей, Союз армян Украины и региональные общины, отправили уже тысячии тонн грузов для мирного населения в пострадавших от оккупации регионах — от Бучи до Херсона, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Донетчины.

Ранее, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Союз армян Украины за весомый вклад в обороноспособность Украины.