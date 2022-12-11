Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь

10.12.22 16:22

На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи

10.12.22 15:59

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений

10.12.22 13:50

Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно

10.12.22 13:40

В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке

10.12.22 13:18

В УПЦ объяснили, почему играть в карты - грех

09.12.22 18:35

Священник УПЦ объяснил, возможно ли совершение таинства Крещения повторно

09.12.22 16:51

Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия

09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом

09.12.22 15:50

В Украине заминировано треть территории. На разминирование уйдет 10 лет

09.12.22 15:20

У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes