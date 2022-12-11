Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь

Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь

Александра Кудрявцева
10.12.22 15:36
318
Воины ВСУ выразили поддержку УПЦ и призвали прекратить гонения на Церковь
Главное: Военный ВСУ призвал не заниматься пропагандой в пользу врага и поддерживает Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, видеообращение украинского воина опубликовал Телеграм-канал «Миряне — Защитники Украины».
 
«Записываю видео в поддержку УПЦ, главою которой является Блаженнейший Онуфрий. Пускай Господь Бог нас оберегает, Матерь Божия, все святые наши. Давайте поддерживать всех людей и объединяться, а не заниматься пропагандой в пользу врага», — отметил военный.
 
Еще один защитник Украины — Игорь Суботов, который воюет с июня 2022 года, призвал прекратить гонения на УПЦ.
 
«Мы не для этого здесь держим фронт, чтобы вы там делали разруху в стране. Рано или поздно война кончится, и мы придем в наши дома. Богоборцы, прекратите эту бесовщину. Тогда победа будет ближе, потому что без Бога нам не победить», — рассказал он.
 
В тему: Воины ВСУ призвали остановить преследование УПЦ.
 

Тэги: воины, УПЦ

Комментарии

Статьи

10.12.22 19:46

Защитник Бахмута: После боя с нами россияне за одну ночь вывезли 36 своих двухсотых

Автор: Антон Филатов

Дайджест

В Украине резко выросло количество квартирных краж
10.12.22 21:46

В Украине резко выросло количество квартирных краж

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.12.22 16:22

На Одесчине в храмах и монастырях УПЦ откроются пункты обогрева и помощи
10.12.22 15:59

В УПЦ рассказали, почему во время поста нужно отказаться от развлечений
10.12.22 13:50

Архиепископ УПЦ считает, что совместить процветание Украины с запретом Церкви – невозможно
10.12.22 13:40

В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке
10.12.22 13:18

В УПЦ объяснили, почему играть в карты - грех
09.12.22 18:35

Священник УПЦ объяснил, возможно ли совершение таинства Крещения повторно
09.12.22 16:51

Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 15:50

В Украине заминировано треть территории. На разминирование уйдет 10 лет
09.12.22 15:20

У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 15:20

У Киева есть технологии для того, чтобы нанести удар по Москве, — Forbes
09.12.22 12:54

В «Укрэнерго» объяснили новые аварийные отключения света
09.12.22 11:48

В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих
09.12.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
08.12.22 12:53

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
08.12.22 12:26

Киевлян предупредили о возможном «апокалипсисе» в столице
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
06.12.22 11:38

Жителям Киевской области рассказали, будет ли у них электричество в ближайшие дни
05.12.22 09:31

Электричество в Киев с сегодняшнего дня будут отключать по-новому
05.12.22 18:36

Воины ВСУ призвали остановить преследование УПЦ
06.12.22 09:05

К Земле летят сразу три астероида
07.12.22 11:39

В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
05.12.22 13:08

Еврокомиссия подготовила новый пакет антироссийских санкций
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
06.12.22 11:32

Курс доллара в Украине падает два месяца кряду
05.12.22 10:38

Поляки говорят, что уже выделили Украине более семи миллиардов евро
Фото и Видео
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
В Киеве из-за прорыва трубы дорога ушла под воду
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
С Лукашенко произошел неожиданный конфуз в Бишкеке
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
В российском Барнауле пылает крупный шинный завод
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Зеленский приехал на Донбасс
Зеленский приехал на Донбасс
fraza.com
Новости блогосферы
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.