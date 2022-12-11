В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке

Главное: Понятия «образ» и «подобие» между собой соотносятся как нечто статичное, то есть данное человеку изначально, и нечто динамичное, то есть такое, что сам человек призван в себе развивать.

«Если мы внимательно читаем Священное Писание Ветхого Завета, то увидим некую, на первый взгляд кажущуюся, непоследовательность. Так, в 26-м стихе 1-й главы Книги Бытия говорится следующее: „И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле“. Но уже в следующем, 27-м стихе сказано нечто другое: „И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их“. Таким образом, мы видим, что изначально человек был „запланирован“ как образ и подобие Божие, но в результате Адам был создан только как образ Божий. В связи с этим многие церковные критики указывали на нелогичность Библии и наличие в ней явных ошибок и несоответствий», — говорит Андрей Музольф.

По его словами, святые отцы, толкуя вышеприведенные стихи из Книги Бытия, полагали, что никакого несоответствия или логической ошибки в них вовсе нет.

«Понятия «образ» и «подобие» между собой соотносятся как нечто статичное, то есть данное человеку изначально, и нечто динамичное, то есть такое, что сам человек призван в себе развивать. Так, преподобный Иоанн Дамаскин отмечает: «Выражение „по образу“ указывает на способность ума и свободы; тогда как выражение „по подобию“ означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека». Другими словами, «образ» — это некий задаток человеку, те условия, благодаря которым он может направляться к обожению, а подобие — это не что иное, как сам процесс обожения или уподобления Богу. При этом большинство святых отцов указывали, что образ Божий выражается в тех свойствах человеческой природы, которые «роднят» его с Богом, например: уме, свободе, бессмертии и способности к творчеству. Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский замечает: «То, что человек возник по образу Божию, некоторым пришло на ум понимать как разумность и свободу воли, а другим — как главенство и высоту господства, ибо и в том, и в другом создание может отображать Создателя», — объясняет преподаватель Киевской духовной академии.

«Но в то же время некоторые богословы полагают, что образ Божий во всей его полноте непознаваем, по той причине, что и Сам Бог, как Первообраз, по Своей природе непознаваем для человека. Владимир Лосский пишет: «Образ непознаваемый, ибо, отражая полноту своего Первообраза, он должен также обладать и Его непознаваемостью. Поэтому мы и не можем определить, в чем состоит в человеке образ Божий», — продолжил Андрей Музольф.

«Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что в каждом из нас заложен образ Божий, который проявляется в тех или иных свойствах человеческой природы и который отличает человека от прочего творения, тем самым приближая его к Творцу, но в то же время одно наличие образа Божия не принесет нам никакой пользы, если мы не направим его в правильное русло и не будем стремиться к богоподобию, в чем, собственно, и заключается цель нашей жизни», — подытожил Андрей Музольф.