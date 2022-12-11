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Новости > В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке

В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке

Александра Кудрявцева
10.12.22 13:40
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В УПЦ объяснили, что значит образ и подобие Божие в человеке
Главное: Понятия «образ» и «подобие» между собой соотносятся как нечто статичное, то есть данное человеку изначально, и нечто динамичное, то есть такое, что сам человек призван в себе развивать.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.
 
«Если мы внимательно читаем Священное Писание Ветхого Завета, то увидим некую, на первый взгляд кажущуюся, непоследовательность. Так, в 26-м стихе 1-й главы Книги Бытия говорится следующее: „И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле“. Но уже в следующем, 27-м стихе сказано нечто другое: „И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их“. Таким образом, мы видим, что изначально человек был „запланирован“ как образ и подобие Божие, но в результате Адам был создан только как образ Божий. В связи с этим многие церковные критики указывали на нелогичность Библии и наличие в ней явных ошибок и несоответствий», — говорит Андрей Музольф.
 
По его словами, святые отцы, толкуя вышеприведенные стихи из Книги Бытия, полагали, что никакого несоответствия или логической ошибки в них вовсе нет.
 
«Понятия «образ» и «подобие» между собой соотносятся как нечто статичное, то есть данное человеку изначально, и нечто динамичное, то есть такое, что сам человек призван в себе развивать. Так, преподобный Иоанн Дамаскин отмечает: «Выражение „по образу“ указывает на способность ума и свободы; тогда как выражение „по подобию“ означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека». Другими словами, «образ» — это некий задаток человеку, те условия, благодаря которым он может направляться к обожению, а подобие — это не что иное, как сам процесс обожения или уподобления Богу. При этом большинство святых отцов указывали, что образ Божий выражается в тех свойствах человеческой природы, которые «роднят» его с Богом, например: уме, свободе, бессмертии и способности к творчеству. Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский замечает: «То, что человек возник по образу Божию, некоторым пришло на ум понимать как разумность и свободу воли, а другим — как главенство и высоту господства, ибо и в том, и в другом создание может отображать Создателя», — объясняет преподаватель Киевской духовной академии.
 
«Но в то же время некоторые богословы полагают, что образ Божий во всей его полноте непознаваем, по той причине, что и Сам Бог, как Первообраз, по Своей природе непознаваем для человека. Владимир Лосский пишет: «Образ непознаваемый, ибо, отражая полноту своего Первообраза, он должен также обладать и Его непознаваемостью. Поэтому мы и не можем определить, в чем состоит в человеке образ Божий», — продолжил Андрей Музольф.
 
«Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что в каждом из нас заложен образ Божий, который проявляется в тех или иных свойствах человеческой природы и который отличает человека от прочего творения, тем самым приближая его к Творцу, но в то же время одно наличие образа Божия не принесет нам никакой пользы, если мы не направим его в правильное русло и не будем стремиться к богоподобию, в чем, собственно, и заключается цель нашей жизни», — подытожил Андрей Музольф.
 
В тему: В УПЦ рассказали, что делать, если перед Причастием беспокоит забытый грех.
 

Тэги: УПЦ

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