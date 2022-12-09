В Киеве ухудшилось состояние воздуха

Главное: В Киеве отмечается ухудшение состояния воздуха. Эксперты предлагают сократить время, проведенное под открытым небом в случае затрудненного дыхания или раздражения горла.

Детали: В Киеве днем, 9 декабря, ухудшилось качество воздуха. Высокие показатели загрязнения отмечаются на правом берегу столицы. Об этом сообщает Киев цифровой.

Также в Киеве есть более 10 локаций, отмеченных оранжевой меткой, где выходить на улицу вредно для здоровья.

Отметим, пользователи сервиса «Киев цифровой» получают сообщения, если индекс качества воздуха в столице составляет 75 и выше — «высокий уровень загрязненности».

По данным экспертов AccuWeather на 9 декабря, прогнозируется качество воздуха как плохое.

«Воздух имеет высокий уровень загрязнения и опасен для чувствительных людей», — говорится в прогнозе.

В качестве рекомендаций эксперты предлагают сократить время, проведенное под открытым небом в случае затрудненного дыхания или раздражения горла.

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