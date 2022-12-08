Путин нашел оправдание обстрелам критической инфраструктуры Украины

Главное: Президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил Украину в том, что российская армия обстреливает критическую инфраструктуру страны. Он назвал реакцию на обстрелы «треском на всю Вселенную».

Детали: Россия наносит массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре якобы из-за мести. Это так называемый «ответ» за подрыв на Крымском мосту. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает «Медуза».

«Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, но первые удары нанесли те, кто бил по Крымскому мосту», — сказал Путин.

При этом диктатор пожаловался на всем понятную реакцию мирового сообщества, осуждающую российский террор мирных городов Украины.

«Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — добавил Путин.

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