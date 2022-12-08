В ОП рассказали, сколько детей оккупанты вывезли из Украины в РФ

Главное: Оккупанты вывезли в Россию по меньшей мере 11 тысяч украинских детей. Украина призывает мировое сообщество помочь в привлечении агрессора к ответственности и наказании.

Детали: По меньшей мере, 11000 украинских детей были похищены оккупантами и вывезены в Россию. Там их пытаются незаконно усыновить. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов во время дискуссии в Вашингтоне Уголовное преследование за преступление агрессии, совершенное в Украине, сообщает LB.

В ходе полномасштабной войны враг также уничтожил 45 тысяч домов и еще десятки тысяч объектов гражданской инфраструктуры. В частности, уничтожено 1,5 тысячи заведений для детей.

«Зверства, которые фиксируют наши судебные эксперты, поражают. Я действительно не хочу даже пересказывать вам весь этот ужас, который мы видим, когда эксгумируем тела замученного, а затем убитого гражданского населения, женщин и детей. И обнаруживаем мы такие страшные находки каждый раз, когда освобождаем новый населенный пункт. Для агрессора не имеют значения ни международные конвенции, ни даже обычаи войны. Они не умеют хорошо воевать, они хорошо умеют сеять кровавый террор. И его нужно остановить. Раз и навсегда», — призвал Смирнов.

Он подчеркнул, что в этих преступлениях несколько виновных. С одной стороны — исполнитель, российский солдат, пришедший на украинскую землю убивать, или оператор пусковой установки российской ракеты. А с другой — те люди, которые совершили ключевое, первоначальное преступление — преступление агрессии.

Для привлечения их к ответственности Украина нуждается в помощи. Смирнов считает, что единственным, безальтернативным и эффективным механизмом привлечения к ответственности за преступление агрессии России против Украины есть создание специального международного трибунала.

Смирнов добавил, что за все месяцы войны в МКС не было зарегистрировано ни одного производства по преступлению агрессии. Существует риск того, что преступление агрессии так и остается безнаказанным. И даже если Украина быстро ратифицирует Римский устав, это никогда не сделает Россия. Следовательно, сделает невозможным такое расследование в рамках мандата Международного уголовного суда.

В тему: Более 1 298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.