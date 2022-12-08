Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW

Главное: Аналитики американского Института изучения войны уверены в том, что Путин готовит свое население к длительной войне против Украины. Нынешние цели президента РФ в Украине «откровенно империалистические и максималистские», полагают военные аналитики.

Детали: Президент России Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 7 декабря.

Так, во время заседания Совета по правам человека Путин отметил, что «спецоперация» в Украине может быть «длительным процессом», а приобретение новой территории — существенным результатом этого процесса для России.

Также он сравнил себя с царем Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал и Петр.

«Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские. Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных украинских территорий», — подчеркнули аналитики.

По данным ISW, российское инфорпространство позитивно отреагировало на утверждения президента. Один из блогеров сравнил Украину с Сирией, отметив, что российские войска одержали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

«Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели. Это принципиально несовместимо с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах», — говорится в обзоре.

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