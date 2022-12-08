Количество детей, пострадавших из-за войны в Украине, возросло

Главное: Более 1 298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Детали: По состоянию на утро 8 декабря официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 443, а вот количество раненых возросло — 855. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Во вторник, 6 декабря, во время ракетного обстрела врагом села Куприяновка Запорожской области ранения получила 15-летняя девочка. Также стало известно, что 3 декабря из-за ракетных обстрелов войсками РФ Бахмута Донецкой области ранен 4-летний мальчик.

Однако ювенальные прокуроры отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Наибольше пострадало детей в Донецкой области — 426, Харьковской — 267, Киевской — 117, Запорожской — 78, Николаевской — 77, Херсонской — 70, Черниговской — 68, Луганской — 65, Днепропетровской — 33.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

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