Священник УПЦ объяснил, как правильно почитать святых

Главное: Главная ошибка — когда человек относится к святым, как к языческим кумирам, и приходит в православный храм, как в «супермаркет духовных услуг».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Часто человек такого примерно склада заходит в храм, чтобы помолиться следующим образом. Святому Николаю — о путешествующих, Пресвятой Богородице — о детях, святому великомученику и целителю Пантелеимону — о здоровье. Визуально таких людей в храме выдает то, что им словно бы не нужен алтарь. Они не обращают на него внимания. Он не есть их целью. Они четко приходят к конкретной иконе со своим прошением. И, помолившись, иногда заказав священнику молебен, уходят. Их не интересует разговор с Богом. Их интересует выполнение конкретного своего прошения», — отметил священник.

Он обратил внимание, что люди, пришедшие в храм из-за конкретной проблемы, ходят по храму, как по супермаркету: поставил здесь свечу, передвинулся к следующей иконе.

«В первую очередь надо совершить главное — встретиться с Богом. Поэтому нужно всегда помнить, что святой не божество, отвечающее за определенную стихию, и отрасль раздаяния материальных благ. Святой человек или Ангел — это в первую очередь проводник Божественной благодати и любви Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому часто святых называют угодниками Божиими. Они угодили Богу своей жизнью, и Господь их, как некие сосуды, щедро наполнил Своею благодатью, изливающейся, в том числе и через святых, в мир. Главное действующее лицо на иконе даже не святой, но Бог, Который сияет сквозь него», — объяснил отец Андрей.

Священник напомнил, что главная задача в храме — понять не то, чего хочешь ты, но то, что от человека хочет Бог, Который всегда действует для спасения души.

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