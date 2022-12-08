Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов

Главное: Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за допуск российских и белорусский спортсменов к Олимпиаде-2024. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россияне и белорусы должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них», — заявил Бах.

Он также добавил, что олимпийское движение «должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой».

«Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Беларусь, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения», — подчеркнул Бах.

Отметим, что Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже.

Россиянам и белорусам запретили принимать участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая началась после полномасштабного вторжения в Украину.

В тему: Глава МОК призвал оставить в силе санкции против российских и белорусских спортсменов.