Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов

Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов

Александр Панько
08.12.22 13:49
203
Макрон хочет видеть в Париже российских и белорусских спортсменов

Главное: Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за допуск российских и белорусский спортсменов к Олимпиаде-2024. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что россияне и белорусы должны участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них», — заявил Бах.

Он также добавил, что олимпийское движение «должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой».

«Генеральная ассамблея ООН, куда входят и Украина, и Россия, и Беларусь, признала, что все соревнования должны быть организованы в духе мира. Резолюция также поддержала политическую нейтральность олимпийского движения, а также миссию МОК и олимпийского движения», — подчеркнул Бах.

Отметим, что Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже.

Россиянам и белорусам запретили принимать участие в Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая началась после полномасштабного вторжения в Украину.

В тему: Глава МОК призвал оставить в силе санкции против российских и белорусских спортсменов.

Тэги: Олимпийские игры, спорт, Россия 24, Парижская коммуна, Беларусь, Эммануэль Макрон, Томас Бах, Олимпиада-2024

Комментарии

Статьи

07.12.22 13:04

Падение Зеленского, российский сериал и непонятная «паляниця». Что искали украинцы в 2022 году?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Падают темпы роста населения Земли
07.12.22 20:23

Падают темпы роста населения Земли

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.12.22 17:10

В Киеве храм УПЦ ежедневно кормит сотни нуждающихся
08.12.22 16:53

Путин нашел оправдание обстрелам критической инфраструктуры Украины
08.12.22 16:40

Кировоградский архиепископ УПЦ призвал депутатов не разжигать религиозную рознь
08.12.22 16:24

В ОП рассказали, сколько детей оккупанты вывезли из Украины в РФ
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
08.12.22 15:20

Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
08.12.22 14:48

Количество детей, пострадавших из-за войны в Украине, возросло
08.12.22 14:16

Криштиану Роналду хотел покинуть ЧМ
08.12.22 13:25

Священник УПЦ объяснил, как правильно почитать святых
08.12.22 13:23

Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России. Венгрия как всегда против
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
08.12.22 12:53

Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
08.12.22 12:26

Киевлян предупредили о возможном «апокалипсисе» в столице
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
07.12.22 16:56

Журнал TIME признал Зеленского человеком года
07.12.22 14:53

На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
07.12.22 13:45

Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет, - СМИ
07.12.22 12:15

Стало известно, когда состоится «финансовый Рамштайн»
07.12.22 11:39

В НАТО оценили вероятность завершения войны в Украине
07.12.22 11:30

В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот
06.12.22 11:38

Жителям Киевской области рассказали, будет ли у них электричество в ближайшие дни
02.12.22 11:28

Путин выдумал новую причину аннексии части Украины
05.12.22 09:31

Электричество в Киев с сегодняшнего дня будут отключать по-новому
02.12.22 11:07

В ноябре украинцы стали чаще покупать валюту
05.12.22 18:36

Воины ВСУ призвали остановить преследование УПЦ
02.12.22 14:52

Зеленский рассказал, как и когда может закончиться война
02.12.22 12:31

У Путина рассказали, готов ли он к переговорам с Байденом по Украине
03.12.22 13:10

Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ
02.12.22 15:17

Россия готовилась к «чисткам» в Украине, — RUSI
02.12.22 09:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 90 тысяч солдат
Фото и Видео
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Глава Луганской ОВА анонсировал скорое отступление врага от Сватово и Кременной
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, Путин — неудачником года, — Politico
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На важнейшей железнодорожной «артерии» России сгорели электроподстанции
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
На оккупированном Донбассе произошло кровавое ДТП
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Сегодня в центре Донецка гремели взрывы и горели автомобили
Зеленский приехал на Донбасс
Зеленский приехал на Донбасс
Чиновники Терехова попалися на п’яній їзді у Харкові, - ЗМІ
Чиновники Терехова попалися на п’яній їзді у Харкові, - ЗМІ
В Брянской области беспилотники атаковали резервуары с дизельным топливом
В Брянской области беспилотники атаковали резервуары с дизельным топливом
В Колумбии оползень накрыл пассажирский автобус – погибли десятки людей
В Колумбии оползень накрыл пассажирский автобус – погибли десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.