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Новости > Ученым удалось открыть «портал в прошлое»

Ученым удалось открыть «портал в прошлое»

Агата Кловская
07.12.22 15:48
252
Ученым удалось открыть «портал в прошлое»

Главное: Ученым с помощью телескопа Hubble удалось открыть «портал в прошлое». Астрономы сделали снимок необычной галактики, которая проливает свет на молодую Вселенную.

Детали: Ученым с помощью телескопа «Хаббл» удалось получить снимок необычной галактики, которая в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная. Кадр был опубликован на сайте обсерватории.

В центре снимка видна большая яркая звезда с четырьмя длинными лучами, образующими букву X. Между лучами справа находится небольшая голубая галактика в форме арахиса с несколькими яркими пятнами. Именно она и заинтересовала ученых.

Благодаря разрешению и чувствительности космического телескопа «Хаббл» астрономы различили 60 звезд в галактике «Пикабу» и были поражены тем фактом, что все они относительно молоды — им несколько миллиардов лет или даже меньше. По словам астрономов, это очень необычно, ведь космическая история галактики насчитывает всего около 13 миллиардов лет развития.

Звезды в «Пикабу» указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной Вселенной.

«„Пикабу“, по сути, является прямым порталом в прошлое, позволяющим нам узнать, какой была Вселенная на заре времен», — говорят астрономы.

По их данным, небольшая галактика предоставляет астрономам уникальную возможность для будущего углубленного анализа химической среды, обычно встречающейся только в очень далекой ранней Вселенной.

В тему: Ученые выявили необычную черную дыру.

Тэги: ученые, наука, Хаббл, астрономы

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