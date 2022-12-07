Россия заказала у Ирана сотни беспилотников и ракет, - СМИ

Главное: Россия заказала у Ирана новую партию вооружения. Речь идет о сотнях беспилотников и ракет.

Детали: Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщает Zeit.

«Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию», — пишет издание со ссылкой на источники в ООН в Нью-Йорке.

Таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для осуществления атак — есть несколько сотен снарядов и сотни дронов.

«Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в книгах заказов», — сказал источник в Нью-Йорке.

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